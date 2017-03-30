От перепадов температур на Кубани могут пострадать сельхозугодия

На Кубани 30 марта ночью температура воздуха начнет понижаться и местами опустится до -5°C. По словам синоптиков, холоднее всего будет в предгорьях, на севере и востоке края.

В зоне заморозков окажутся десятки районов Кубани. Днем 31 марта погода наладится.

От перепадов температурных могут пострадать сельхозугодия. Чтобы сохранить их, специалисты советуют на ночь укрыть растения пленкой. В центральных районах Кубани и на Черноморском побережье будут держаться плюсовые температуры. Осторожными нужно быть жителям Новороссийска. Там прогнозируют сильный ветер. Его скорость может достигать 25 м/с, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в регионе продолжают ликвидировать последствия ураганного ветра. Сильнее всего пострадали Староминской, Гулькевичский и Ленинградский районы. Никто не пострадал.

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