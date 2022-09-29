Отдельный банк, туристический «билет» или блокчейн: карте «Мир» ищут альтернативу

В последнее время российский «пластик» столкнулся с проблемами.

Анкара и Москва работают над альтернативой платежной системе «Мир», которая близка к попаданию под санкции. Для этого в Турции могут создать отдельный банк для работы с российскими картами. Прорабатываются и другие варианты. Об этом заявил директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин.

Российские карты «Мир» на время стали решением для жителей РФ, отправившихся за границу. В марте платежные системы Visa и Mastercard объявили, что приостанавливают работу в России из-за специальной военной операции. Карты, выпущенные в нашей стране, перестали работать за рубежом. Они были бы бесполезны и в России, но еще в 2014 году была создана Национальная система платежных карт (НСПК), которая заменила ушедших иностранных игроков.

«Мир» вмиг стала популярной, особенно среди тех, кто отправляется за границу. Ведь карту принимали банки целого ряда стран. В том числе и пять банков в Турции — до недавнего времени. Они, как и финансовые учреждения ряда стран, приостановили работу с «пластиком» из России.

Причина — в угрозах со стороны США, которые припугнули банки вторичными санкциями. Прямо так и заявили: компании, которые заключают новые соглашения с НСПК или расширяют старые, «рискуют оказаться в списке тех, кто помогает России обходить санкции США». И хотя сама НСПК не под санкциями, но ограничения уже введены против её главы Владимира Комлева.

Карты перестали работать не только в Турции, но и в банках Казахстана, Армении и других.

«Следим за ситуацией с картами «Мир» в Турции. Причины понятны – это попытки ряда стран блокировать работу российской карты за рубежом, — заявила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. — Важно понимать, что зарубежные партнеры самостоятельно принимают решение, принимать или нет карты «Мир» в своей инфраструктуре. Тем не менее, возможные пути решения проблемы сейчас прорабатываются».

Однако в Турции, куда поток российских туристов не снижается, решили искать альтернативу. Поручение дал президент страны Реджеп Таип Эрдоган.

В посольстве РФ в Анкаре сообщили «Известиям», что Россия и Турция ведут поиск альтернатив, но «раскрывать тактику в диппредставительстве не считают нужным». При этом глава РТДС Алексей Егармин сообщил, что есть несколько вариантов для проведения финансовых операций.

Одна из них — создание нового банка, который не будет зависеть от санкционного давления со стороны США и ЕС. Также это может быть специальная система расчетов на основе блокчейна или закрытый клиринг. Или обособленный центр для расчетов. В ближайшие дни альтернативы будут представлены.

«О дальнейших перспективах национальной платежной системы, думаю, можно будет судить уже в ближайшие дни, — рассказал представитель российской Торгово-промышленной палаты в Турции Илья Корнилов. — Как ожидается, в течение недели BDDK (Агентство по регулированию и надзору в банковской сфере Турции. — прим. ред.) совместно с представителями банковского сектора страны, согласно официальной информации, сформулируют общую позицию по использованию «Мира» в Турции. Поэтому призываю не поддаваться панике и дождаться официальных заявлений и разъяснений профильных органов Турецкой Республики.

Турецкий политик Озтюрк Йылмыз пояснил, что санкции США носят односторонний характер и приняты небольшой коалицией стран, они не обязательны к исполнению, так как их вводил не Совбез ООН. Именно поэтому, по его словам, Турция и РФ продумывают альтернативные механизмы, чтобы минимизировать ущерб от возможных санкций.

В самой Турции вмешательство в экономические дела страны (а именно так воспринимают тут работу с российскими картами «Мир») считают ненормальным, так как это уже санкции против Турции, так как система нужна стране для развития торговли и турпотока.

В стране даже прошли митинги против отказа турецких банков работать с картами «Мир». Как сообщает газета Aydinlik, в Анталье собравшиеся скандировали: «Оставьте в покое карты Мир», «Торговля с Россией должна быть продолжена». Работающие в туристической сфере предприятия заметили, что после решения по картам «Мир», оценивают убытки в среднем в 80%.

Также стало известно, что туристические организации в Турции разрабатывают «билетную карту» для российских туристов как альтернативу системе «Мир», пишет Sabah cо ссылкой на источники.

Так, туристы из России при покупке туристических пакетов будут приобретать этот «билет», который смогут использовать в ресторанах, магазинах и развлекательных заведениях — а те будут получать соответствующие деньги от туроператоров. Правда, что делать в этом случае с самостоятельными туристами, которых тоже немало — не сообщается.

В любом случае, насколько приемлемой будет альтернатива и как быстро это решение будет реализовано — неизвестно. Пока туристам советуют брать с собой необходимый запас наличных.

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