Отдыхающим на Кубани напомнили правила проезда госграницы с Абхазией

Ежесуточно российско-абхазскую границу пересекает более 31 тыс. человек и около 5,5 тыс. автомобилей.

С наступлением курортного сезона в пограничном управлении ФСБ России по Краснодарскому краю отметили увеличение пассажиропотока на российско-абхазском участке границы. Чтобы избежать инцидентов в пунктах пропуска, гражданам рекомендуют самостоятельно проверять документы, необходимые для пересечения государственной границы. Согласно российскому законодательству, пропуск через границу осуществляется только при наличии действительных документов. Перед поездкой необходимо удостовериться, что срок действия паспорта не истек, документ находится в исправном состоянии и в него не внесены сведения, не предусмотренные действующим законодательством, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

При планировании зарубежной поездки туристов просят учитывать, что наибольшая концентрация пассажирского и транспортного потоков в пункте пропуска на российско-абхазской границе наблюдается в утренние часы с 7:00 до 11:00 и в вечерние часы — с 18:00 до 22:00.

При возникновении спорных вопросов при пересечением границы граждан просят звонить по телефону доверия в Краснодаре 8 (861) 239-68-92.

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