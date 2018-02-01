Отели в горах Сочи в 2017 году стали популярнее гостиниц на побережье

Загрузка отелей в горном кластере по итогам прошлого года составила 59%, при этом аналогичный показатель в прибрежных гостиницах не превысил 48%.

Исследование провела консалтинговая компания JLL. По ее данным, 2017-й стал первым годом в Красной Поляне, когда ни один отель не закрылся в период межсезонья. Отельеры горного кластера воспользовались эффектом холодного лета: они предлагали более низкие цены в сравнении с прибрежными отелями и сумели заинтересовать путешественников.

По данным экспертов, загрузка горных отелей в Сочи растет уже третий год подряд, в 2017 году она увеличилась на 5%. Доходность отельеров на номер в прошлом году выросла на 10%.

По мнению аналитиков компании, динамика в операционных показателях отелей на побережье Сочи почти отсутствовала: их средняя загрузка выросла менее чем на 1%. Эксперты считают, что стагнация в этом кластере продолжится и в 2018 году, сообщает «Интерфакс».

Вернуться на ленту

Источник