Отключение света на Ростовском шоссе в Краснодаре произошло из-за аварии

Причина отключения электроэнергии 13 июля на 12-м километре Ростовского шоссе — повреждение подземного кабеля в районе Витаминкомбината.

Для того чтобы ликвидировать аварию, специалисты двух бригад филиал ПАО «Кубаньэнерго» «Краснодарские электрические сети» произвели разрытие, идет ремонт кабеля, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» замдиректора департамента городского хозяйства и ТЭК Юрий Донченко.

Планируется завершить работы и запитать дачные товарищества к 18:00.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани из-за жары произошло 12 массовых отключений света за сутки. До 8:00 13 июля восемь раз отключались районы в Краснодаре, два — в Геленджике, по одному в Анапе и Новороссийске.

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