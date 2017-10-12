Открытие фестиваля PhotoVisa пройдет в Краснодаре 20 октября

Торжественное мероприятие состоится в Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко.

Темой фестиваля в этом году станут «Штрихи к портрету века. 1917–2017. К столетию Октябрьской революции».

В рамках фестиваля пройдут выставки победителей и лауреатов 2017 года Международного конкурса молодых фотожурналистов имени Андрея Стенина, выпускников курса фотографии Елены Суховеевой и Виктора Хмеля, а также выставки работ Игоря Гаврилова, Евгения Шишкина и многих других.

В программе — лекции, кинопоказы, портфолио-ревю, которые пройдут на региональных площадках, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выставка будет работать с 18 октября по 15 ноября в Краснодаре и Новороссийске.

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