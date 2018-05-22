Открытие Крымского моста увеличит продажи молока Кубани на полуостров

22 мая в 07:55

По словам депутата Госдумы Натальи Боевой открытие моста будет способствовать увеличению рынка сбыта для молочной продукции Краснодарского края на полуострове Крым в три раза.

Как отметила Боева, сегодня рынок сбыта в Крыму находит около 10% продукции молочной отрасли Кубани. Этот объем можно будет довести до 30%. По мнению депутата, у Крыма большой потенциал: растет поток туристов, молочную продукцию Кубани активно приобретают санатории и пансионаты полуострова.

Как считает Боева, в ближайшие десять лет в Краснодарском крае планируется увеличить производство молока в пять раз, причем до 40% производства возьмут на себя фермеры и 60% — крупные сельскохозяйственные холдинги.

Сейчас Кубань производит 1,2 млн т молока в год. В числе других факторов увеличению объемов производства будет способствовать новая законодательная база.

Как подчеркнула Наталья Боева, в Краснодарском крае идет обсуждение закона о развитии животноводства. Этот документ обяжет аграриев на 100 га земли иметь не менее трех голов крупного рогатого скота, чтобы обеспечить поддержку плодородию земли, используя натуральные удобрения, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 21 мая стартовала международная молочная олимпиада. В этом году на курорт съехались около 400 участников из 15 стран. На протяжении четырех дней предприниматели, аналитики, эксперты и чиновники будут обсуждать развитие отрасли.

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