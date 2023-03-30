Открыты филиалы “Мехрли мактаб”

“Гематология, Правительство Принято Решение (№ 134 от 29.03.2023 г.)

🏢 Государственное образовательное учреждение «Мехрли мактаб» создано решением Правительства.

Согласно решению, в 2023-2028 годах филиалы «Мехрли мактаб» в государственных медицинских учреждениях, где проходят лечение дети, проходящие гематологию, онкологию, клиническую иммунологию, другое стационарное и длительное амбулаторное лечение, будут поэтапно, но организуются ежегодно не менее чем в 3-х регионах.

📌 Основная цель работы отделений – повышение социальной адаптации детей, проходящих лечение, к жизни, их готовности к продолжению обучения в дошкольных и общеобразовательных организациях». положение рассматривается.