Отличники смогут посетить «Сочи Парк» бесплатно

В начале нового учебного года первый в России тематический парк объявил о старте социальной акции «За пятерки – в "Сочи Парк"!».

Каждый российский школьник, получивший на протяжении одного календарного месяца не менее 30 отличных оценок, сможет бесплатно получить билет в «Сочи Парк». Для этого отличнику нужно предъявить в кассе справку, заверенную подписью директора школы и печатью образовательного учреждения.

Акция будет действовать до конца учебного года, посетить парк по бесплатному билету отличники смогут в любой рабочий день с 1 сентября до 24 мая 2018 года включительно, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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