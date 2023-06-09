Отношения между Саудовской Аравией и США обострились

Глава Белого дома в Эр-Рияде Джо После Байдена высказывания о нефти, Вашингтон пригрозил изменить отношения.

The Washington Post пишет, что наследный принц Мохаммед бин Салман радикально изменит отношения между Эр-Риядом и Вашингтоном, а Америка пригрозила огромными экономическими издержками, если примет меры. против сокращения добычи нефти.обещал, что за его решением будут “последствия”. Неясно, доводилась ли эта угроза непосредственно до саудовских властей. Однако эти слова усиливают напряженность в отношениях между США и Саудовской Аравией, пишет издание. Страны договорились о снижении квоты на 1,6 млн баррелей в сутки с 1 января 2024 года.