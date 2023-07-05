Отношения между Турцией и Египтом полностью восстановлены

Турция и Египет полностью восстановили дипломатические отношения после 10-летнего перерыва, доведя отношения до уровня послов. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на пресс-службу МИД Турции.

На официальном сайте МИД страны опубликовано заявление о том, что Египет также подтвердил эту информацию. .

— Этот шаг направлен на восстановление дипломатических отношений между двумя странами и отражает общую решимость укреплять сотрудничество на благо стран и народов, — говорится в документе. Морси. После этого обе страны отозвали послов друг друга.

Президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Абдул Фаттах ас-Сиси выступили с краткой речью на церемонии открытия чемпионата мира по футболу FIFA 2022 в Катаре в ноябре.