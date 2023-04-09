Отношения натянуты. Пхеньян не отвечает на звонки Сеула

КНДР два дня не отвечал на звонки из Сеула по военной линии. Также не отвечает на попытки связаться по межкорейской линии связи.

По данным агентства “Рёнхап”, две страны обычно созваниваются два раза в день – в 9:00 и 17:00. осуществляет Ирак. Межкорейская линия связи работает только в будние дни, военные звонят и в выходные.

«Регулярные звонки с Севера по неизвестным причинам не осуществляются. Мы будем следить за ситуацией, будем держать все варианты открытыми, включая техническую проблему на северном направлении», — сказал источник.

Отношения между КНДР и Южной Кореей в последнее время были напряженными. Потому что США и Южная Корея впервые за несколько лет провели масштабные военные учения.