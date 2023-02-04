Отобрать и поделить. Власти США приватизировали активы Малофеева и отдали их Украине – Блокнот Россия

Авторство: Lous Whinston. Википедия

Как сообщает CNN, генеральный прокурор США Меррик Гарланд на встрече с генеральным прокурором Украины Андреем Костиным в министерстве юстиции заявил, что правительством США разрешено первое в истории выделение конфискованного российского имущества для использования в Украине.

Это произошло после того, как в апреле прошлого года российскому предпринимателю Константину Малофееву было предъявлено обвинение в уходе от санкций. По данным CNN, средства, снятые с банковского счета Малофеева в июне, «действовали или имели намерение действовать от имени российского правительства».

Активы будут переданы госдепартаменту «для поддержки народа Украины», добавил Гарланд. Сумма составляет около 5,4 миллиона долларов и предназначена для восстановления Украины, по словам Костина. С июля 2014 года на Константина Малофеева были наложены ограничения ЕС, затем в апреле 2021 года, после начала военных действий на Украине, министерство финансов США ввело ограничения в отношении российских фирм и лиц, включая медиагруппу «Царьград», Малофеева и членов его семьи.

Ранее аккаунт Царьграда, который позиционирует себя как «первый российский консервативный информационно-аналитический телеканал», был заблокирован в июле 2020 года. Позже, в марте 2022 года, судебные приставы арестовали аккаунты google для исполнения судебных решений по спору с Царьградом, который требовал восстановления своего аккаунта и компенсации монетизационных потерь из-за его удаления.