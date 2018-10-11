Отопительный сезон на Кубани планируют начать 15-20 октября

Все котельные и коммуникации в крае готовы к зиме на 100%. Об этом сообщают в краевом министерстве ТЭК и ЖКХ. Ведомство контролирует ход плановых работ.

Всего на подготовку к отопительному сезону в регионе выделили более 4,5 млрд рублей. Это и бюджетные деньги, и средства ресурсоснабжающих организаций. Половина котельных уже прошла пробный запуск. Плановый ожидается не раньше 15 октября.

Сейчас отапливают только отдельные учреждения социальной сферы — по заявочному принципу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», управляющие компании в Краснодаре начали рейды с приставами. Более 4 тыс. краснодарцев рискуют остаться зимой без тепла в квартирах из-за долгов.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник