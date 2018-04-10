Отопительный сезон в Краснодаре завершится 11 апреля

Теплоснабжающие организации постепенно начнут отключать подачу теплоносителя в жилые и другие здания.

«Решение о завершении отопительного сезона принято в связи с потеплением. Погодные условия позволяют это сделать. Краснодарская ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», АО «Краснодартеплосеть», филиал АО «Автономная теплоэнергетическая компания», «Краснодартеплоэнерго», а также другие предприятия и учреждения всех форм собственности, имеющие на балансе отопительные котельные, со среды, 11 апреля, прекратят подачу теплоносителя на обогрев помещений», — сообщил директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.

Он добавил, что отопление в образовательных и лечебных учреждениях будет прекращаться по заявочному принципу.

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