Отправленные из Санкт-Петербурга в Анапу черепахи пропали

Сотрудники Россельхознадзора 26 июля отправили из Санкт-Петербурга на Кубань 36 черепах.

Их спасли и передали в ведомство правозащитники. Там черепах осмотрели и приняли решение выпустить на свободу в заповедник Большой Утриш.

Но директор природоохранной зоны о черепахах ничего не знает, а самолет с ними никто не встретил. В кубанском Россельхознадзоре также не знают, добрались ли рептилии. Но при этом отметили, что о посылке от питерских коллег знают и все еще ждут ее.

Обстоятельства исчезновения черепах устанавливаются.

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