Отравившейся газом семье оказали помощь краснодарские врачи

Состояние пострадавших от отравления газом 6 января стабилизировано, угрозы для жизни нет.

Бригады скорой помощи Краснодара накануне доставили семью с признаками отравления угарным газом в детскую краевую и краевую клиническую больницу № 1, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Врачи сделали все необходимое для спасения людей, сейчас их здоровье под контролем краевых специалистов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», женщина и ее четверо детей, трое из которых — несовершеннолетние, отравились угарным газом в своем доме на улице Братьев Дроздовых.

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