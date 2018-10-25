Отряды «Кубань-СПАС» продолжают помогать пострадавшим во время наводнения. Фото

Девять отрядов численностью 109 человек 25 октября продолжают работы в зонах подтопления в Туапсинском, Апшеронском районах и в Сочи.

Спасатели армавирского, гулькевичского, белореченского отрядов эвакуировали 34 жителей в станице Кабардинской, из них двое инвалидов и двое детей. Вода в населенном пункте остается на уровне более 2 м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

В Хадыженске работают спасатели апшеронского и лабинского отрядов. Из подтопленной территории эвакуированы 32 человека. Многие жители согласились на эвакуацию только после того, как поднялся уровень воды.

В станице Куринской апшеронские спасатели эвакуировали 120 человек. В селе Кривенковском продолжают работы специалисты краснодарского отряда. Обходят подтопленные улицы и оказывают помощь каждому жителю в ликвидации последствий наводнения. Всех эвакуированных спасатели вывезли в пансионаты Туапсе.

В селе Цыпка обрушился автодорожный мост через реку Цыпка. Там работают сразу три отряда: Тихорецкий, Тимашевский и Кореновский. Специалисты «Кубань-СПАС» переправляют жителей с одного берега на другой, обеспечивают людей водой и горячим питанием.

Специалисты тихорецкого отряда выехали за беременной женщиной, которая находится в гостях и не может попасть домой. В поселке Кирпичном из-за размыва дороги застряли в дачных домах три пожилые женщины. Спасатели эвакуировали пострадавших и передали сотрудникам скорой помощи.

В поселке Макопсе, где на федеральной трассе Туапсе — Сочи обрушился мост, спасатели сочинского отряда «Кубань-СПАС» раздают питание и воду дальнобойщикам и автомобилистам, которые не могут дальше продолжить движение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе из-за подтопления 24 октября ввели режим ЧС. Из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста. В ГИБДД попросили водителей воздержаться от поездок в сторону Шаумяновского перевала.

В Хадыженске из-за поднятия уровня воды в реках перекрыли движение на двух мостах.

Из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе.

Ранее сообщалось о том, что на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов. В Туапсинском районе в результате подтопления 24 октября погибла жительница села Кривенковского. Позже в том же селе нашли тело 82-летнего пенсионера.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

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