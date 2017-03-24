Ответственность за атаку на бойцов Росгвардии в Чечне взяло ИГИЛ

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена на территории РФ) 24 марта взяла на себя ответственность за нападение на воинскую часть Росгвардии в Чечне.

Об этом сообщило агентство «Франс Пресс» со ссылкой на организацию SITE Intelligence Group, которая отслеживает интернет-активность радикальных группировок.

По данным главы республики Рамзана Кадырова, напавшие на воинскую часть боевики хотели завладеть хранившимся на базе оружием. Двое террористов были уроженцами Ростовской области, один — из Волгоградской области и трое — из Чечни, передает РИА «Новости».

После нападения боевиков подразделения Росгвардии на территории Северного Кавказа были приведены в боевую готовность. Президент России Владимир Путин Путин обсудил на Совбезе нападение на объект Росгвардии в Чечне, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь на 24 марта шестеро боевиков атаковали один из военных городков Национальной гвардии в Чечне. Погибли шесть бойцов Росгвардии, еще трое получили ранения.

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