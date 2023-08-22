Ответственность за истребование дополнительных документов неизбежна!

В социальных сетях распространяется информация о том, что высшие учебные заведения требуют от студентов документы, запрещенные законом.

ПФ-6191 Президента Республики Узбекистан от 23 марта 2021 года – номер и согласно постановлению ПФ-6269 от 24 июля 2021 года от населения:

– копия документа, удостоверяющего личность;

– фотография лица в установленном порядке форма;

– сведения (документы), подтверждающие окончание физическим лицом среднего специального, профессионального (профессионального) образовательного учреждения или общего среднего образовательного учреждения (на базе 11 класса);

– сведения (документы), подтверждающие регистрацию в качестве малообеспеченной семьи или члена семьи;

– сведения, подтверждающие факт постановки на учет физических лиц-плательщиков налогов в органах государственной налоговой службы (СНИР);

– сведения, подтверждающие факт постановки на учет в органах государственной налоговой службы (СНИР);

– сведения, подтверждающие факт постановки на учет в качестве малообеспеченной семьи или члена семьи; p>

– отменен запрос информации о документе, подтверждающем право на льготу абитуриентов, имеющих льготу при поступлении в высшие учебные заведения.

Кроме того, запрос этих документов и информации считается нарушением требований законодательных документов в сфере государственных услуг, и государственные органы, запросившие данные документы, будут привлечены к ответственности!

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Уважаемые граждане, если Вам необходимы данные документы, обращайтесь в Министерство юстиции и региональные органы юстиции по следующим телефонам.