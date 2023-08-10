Ответственны ли США за свержение Имрана Хана?

Госдепартамент США призвал правительство Пакистана сместить Имрана Хана с поста премьер-министра в 2022 году из-за его нейтралитета по отношению к войне в Украине. Речь идет о встрече, состоявшейся 7 марта того же года с участием посла Пакистана Асада Маджид Хана и двух высокопоставленных представителей Государственного департамента.

После обсуждений пакистанский эмиссар направил в телеграмме Исламабаду и Хану сообщалось, что Вашингтон пообещал установить «более теплые отношения» в случае отстранения от должности. В противном случае США пригрозили своему партнеру «изоляцией».