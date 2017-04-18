Овощеводы попросили продлить запрет ввоза турецких томатов в РФ

Президент Союза производителей овощей Сергей Королев в апреле заявил, что российским овощеводам необходимо сохранение запрета на ввоз турецких томатов еще на три года.

Это необходимо, чтобы успеть закончить реализацию начатых инвестиционных проектов в сфере тепличного овощеводства.

«К 2020 году мы будем практически доминировать на своем собственном рынке по томатам и огурцам. По огурцам мы уже почти полностью рынок заняли, теперь будем сами определять политику и никого сюда пускать не будем. А по томатам нам еще нужно года три, чтобы обеспечить доминирующую позицию, то есть занять 80-90% рынка», — сказал он.

До введения Россией эмбарго доля российских томатов закрытого грунта на внутреннем рынке составляла всего 18%. Сейчас удалось нарастить долю отечественных томатов, по различным оценкам, до 40-50%.

За последние четыре года Россия вложила в производство тепличных овощей более 150 млрд рублей. При этом срок реализации проектов — около восьми лет, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России 1 января 2016 года был введен запрет на томаты, репчатый лук и лук-шалот, цветную капусту и брокколи, огурцы и корнишоны, апельсины, мандарины и гибриды цитрусовых, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики и нектарины, сливы и терн, землянику и клубнику из Турции.

В инсельхозе Турции 6 мая 2016 года выразили надежду, что Россия отменит ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции. Минсельхоз РФ призвал не торопиться снимать запрет на продукты из Турции.

Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано 16 августа 2016 года сообщила, что РФ готова снять эмбарго, если турецкая сторона укрепит фитосанитарную безопасность своих фруктов, овощей и ягод. Ввоз некоторых сельскохозяйственных товаров из Турции разрешили в начале октября 2016 года. В марте Правительство РФ сняло запрет на поставки лука, цветной капусты, брокколи и гвоздик из Турции.

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