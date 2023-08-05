Ожидается, что содержание диких животных в домашних условиях будет запрещено

В Узбекистане запрещено хранить дома. Об этом было заявлено на 43-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса.

Отмечается, что вопрос приручения гражданами диких и ядовитых животных в действующем законодательстве не урегулирован.

Сенаторы одобрили изменения и дополнения в статью 43 Закона «Об охране и использовании животного мира» (содержание диких животных в полувольных условиях, в искусственно созданных местообитаниях или в неволе).

Это Поправка уточняет перечень диких животных, запрещенных к содержанию физическими лицами, а также порядок содержания этих животных юридическими лицами.

“В перечень включены более 66 видов диких животных, в том числе насекомые, рыбы , ядовитых змей, всех подвидов семейства медвежьих, тигров, крокодилов, соколов, диких кошек, волков, шакалов, лисиц, орангутанов, шимпанзе и многих других животных”, — сообщили в Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.

Перечень диких животных, запрещенных к содержанию физическими лицами в целях регулирования содержания диких животных законодательством, а также перечисленных диких животных юридическими лицами, определяется Кабинетом Министров в порядке сохранения.

Для справки, в 2022 году зафиксировано 2 случая нападения диких животных на людей. В частности, 7 апреля 2022 года в Ташкентской области львенок напал и серьезно ранил 3-летнего мальчика.