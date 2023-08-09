Постановление Правительства «О дополнительных мерах, направленных на повышение качества услуг, предоставляемых населению, путем широкого внедрения современных информационных технологий в процесс выплаты государственных пенсий» проект объявлено.

Согласно проекту, с 1 ноября 2023 года мобильные кассы акционерно-коммерческого «Халк Банка» будут собирать дактилоскопические данные граждан на специальные планшеты путем отправки электронного запроса в Агентство персонализации при Министерстве юстиции.После подтверждения обоюдного согласия будет внедрена денежная система выплаты пенсий и пособий.

Пенсии и пособия в денежной форме при невозможности сравнения отпечатков пальцев пенсионера в электронном виде из-за скорости интернета или других проблем в горных и отдаленных районах республики и при их выплате другим лицом по доверенности, выданной в установленном порядке, осуществляется путем подписания платежных документов.

Информационные системы Агентства персонализации при Минюсте и АКБ «Народный банк» будут взаимно интегрированы.

Совместно коммерческий “Халк Банк” оказывает практическую помощь в приобретении специальных планшетов с возможностью сравнения электронных данных отпечатков пальцев пенсионеров и пенсионеров.