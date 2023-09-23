Ожидается приезд бизнесменов из Саудовской Аравии в Узбекистан

Как сообщает «Дуньо», сотрудники посольства Узбекистана провели встречу с директором по региональным и международным связям Федерации торгово-промышленных палат Саудовской Аравии Халилом аль-Афрой.Вопросы экспорта продукции Халил аль-Афра отметил, что за последние шесть лет они поднялись до уровня новый уровень. Было отмечено, что важна политическая воля лидеров двух стран и общее стремление к дальнейшему развитию взаимоотношений. Кроме того, дальнейшему укреплению наших взаимоотношений служат встречи совместных узбекско-саудовских комиссий, представителей бизнес-сообщества, бизнес-форумы и круглые столы. В свою очередь, мы готовы работать с узбекской стороной над выводом этого сотрудничества на новый уровень”, – сказал Халил аль-Афра.

В ходе диалога стороны обсудили вопросы формирования рабочей группы в составе представителей торгово-промышленных палат двух стран.По итогам встречи была достигнута договоренность организовать визит делегации бизнесменов во главе с председателем Федерации торгово-промышленных палат Саудовской Аравии в Узбекистан.