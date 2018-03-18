Пациенты больниц Краснодарского края смогли проголосовать прямо в клиниках

В обеих краевых больницах Краснодара урны для голосования были установлены непосредственно в фойе.

В ККБ № 2 исполнить гражданский долг пригласили беременных из соседнего роддома, врачей и всех пациентов.

«Очень удобно. Не надо никуда ехать. Сделал свой выбор — пошел обратно в палату», — оценил условия пациент ККБ № 2 Артем Чумаковский.

К тем пациентам, которые не смогли выйти из палаты, члены избирательных комиссий приходили сами. Голосующие опускали бюллетени в специальные чемоданы. Не остались в стороне от волеизъявления и руководители крупнейших медучреждений Кубани. Главный врач Краевой больницы № 1 исполнил гражданский долг в краснодарской гимназии № 23.

«В этой школе училась моя дочь, учились моя внучка и два правнука. Они знают, что нужно голосовать. Я позвонил им и сказал: «Вы проголосовали? Должны проголосовать обязательно, иначе не будет единства и движения вперед», — сказал главный врач ККБ № 1 имени Очаповского Владимир Порханов.

«Выборы — это не только право, но и обязанность каждого гражданина. Не было выборов, которые я когда-то в жизни пропустил», — заявил главный врач ККБ № 2 Григорий Пенжоян.

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