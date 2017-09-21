Падение вертолета под Анапой нанесло ущерб в 44 млн рублей

В связи с этим возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

По версии следствия, 21 августа примерно в 21:35 легкомоторный вертолет Robinson R-66, принадлежавший ООО «Блэквуд Шиппинг», потерпел крушение в районе горы Медведь на территории государственного природного заповедника Утриш. В результате возгорания вертолета возник пожар на территории заповедника. Общий ущерб, причиненный ООО «Блэквуд Шиппинг» и заповеднику Утриш, составил около 44 млн 411 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного СУТ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вертолет упал в районе поселка Малый Утриш 21 августа. На борту вертолета находился только пилот — 53-летний житель Волгограда. В результате ЧП пилот погиб, его тело обнаружено.

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