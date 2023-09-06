Пакистан закрыл главный пограничный переход с Афганистаном

Пакистанский правительство закрыло свой главный пограничный переход с Афганистаном, не имеющий выхода к морю. Об этом сообщает агентство AP.

Сообщается, что это вызвано напряженностью, вызванной стрельбой, произошедшей на границе двух стран 6 сентября.

Торхам, провинция Хайбер-Пахтунхва Пакистана Насрулла Хан, официальный представитель местного правительства в городе, заявил, что причины трансграничной стрельбы и количество жертв в результате инцидента пока неизвестны. По его словам, правительство Пакистана и военные чиновники находятся в постоянном контакте со своими коллегами в Афганистане для снижения напряженности. Между афганскими солдатами произошло вооруженное столкновение.

Этот пункт является одним из трех основных торгово-транзитных маршрутов. между Пакистаном и Афганистаном. Официальный Исламабад также отправляет по этому маршруту коммерческие товары в Среднюю Азию