Палата представителей Конгресса США объявила предварительные условия продажи истребителей F-16 Турции

Палата представителей США объявила начальные условия продажи истребителей F-16 Турции.

Турция объявила о поставке истребителей. Было отмечено, что Швеция должна ратифицировать членство в НАТО, если захочет.

Отмечено, что эти два процесса связаны друг с другом. Ведется борьба за поставку F- С тех пор было выпущено 16 самолетов.

Следует отметить, что Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО 18 мая 2022 года. Турция поставила условием вступления этих стран в Союз отказ от поддержки террористов. Финляндия выполнила эти требования Анкары.

Финляндия вступила в НАТО в апреле этого года. Однако, поскольку Швеция не выполнила условия Турции, Анкара проголосовала против присоединения Стокгольма к организации. В результате Швеция до сих пор не принята в НАТО.