Палата представителей начала расследование возможного импичмента Байдена

США Комитеты Палаты представителей Конгресса начали официальное расследование накануне возможного голосования по импичменту президента страны Джозефа Байдена. p>

«Я поручаю комитетам Палаты представителей начать официальное расследование возможного импичмента президента Джозефа Байдена. «За последние несколько месяцев республиканцы в Палате представителей обнаружили серьезные и заслуживающие доверия доказательства коррупционной культуры президента Байдена», — заявил он журналистам в зале Конгресса.