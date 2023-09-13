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Палата представителей начала расследование возможного импичмента Байдена

Даша 13.09.2023 В мире

Палата представителей начинает расследование возможного импичмента Байдена

США Комитеты Палаты представителей Конгресса начали официальное расследование накануне возможного голосования по импичменту президента страны Джозефа Байдена. p>

«Я поручаю комитетам Палаты представителей начать официальное расследование возможного импичмента президента Джозефа Байдена. «За последние несколько месяцев республиканцы в Палате представителей обнаружили серьезные и заслуживающие доверия доказательства коррупционной культуры президента Байдена», — заявил он журналистам в зале Конгресса.

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