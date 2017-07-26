Палата представителей США одобрила новые санкции против РФ

Документ также предусматривает санкционные меры в отношении Ирана и КНДР.

В частности, законопроект предлагает запретить президенту США ослаблять санкции или существенно менять американскую политику в отношении России без одобрения Конгресса.

Также вводятся дополнительные ограничения на участие американских граждан и компаний в сотрудничестве с российским энергетическим сектором.

За документ проголосовали 419 конгрессменов, против — трое. В дальнейшем его рассмотрит Сенат, после чего он отправится на подпись президенту, пишет «Медуза».

Официальный представитель администрации США Сара Сандерс заявила, что глава государства Дональд Трамп согласен с санкциями в отношении РФ.

«Президент поддерживает жесткие санкции против Северной Кореи, Ирана и России. Белый дом изучает законопроект, принятый палатой представителей, а также ждет его окончательный вариант на столе президента», — цитирует Сандерс «Интерфакс».

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