Палата представителей США одобрила новые санкции против РФ

Документ также предусматривает санкционные меры в отношении Ирана и КНДР.
В частности, законопроект предлагает запретить президенту США ослаблять санкции или существенно менять американскую политику в отношении России без одобрения Конгресса.
Также вводятся дополнительные ограничения на участие американских граждан и компаний в сотрудничестве с российским энергетическим сектором.
За документ проголосовали 419 конгрессменов, против — трое. В дальнейшем его рассмотрит Сенат, после чего он отправится на подпись президенту, пишет «Медуза».
Официальный представитель администрации США Сара Сандерс заявила, что глава государства Дональд Трамп согласен с санкциями в отношении РФ.
«Президент поддерживает жесткие санкции против Северной Кореи, Ирана и России. Белый дом изучает законопроект, принятый палатой представителей, а также ждет его окончательный вариант на столе президента», — цитирует Сандерс «Интерфакс».
Вернуться на ленту