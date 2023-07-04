Палестинская администрация разорвала все связи с Израилем

Палестинская администрация решила прекратить все коммуникации с Тель-Авивом в ответ на нападение Израиля на оккупированный город Дженин на Западном берегу. После заседания совета директоров было опубликовано письменное заявление.

«Палестинская администрация приняла решение приостановить все коммуникации и переговоры с израильской стороной в ответ на нападение на Дженин, а также приостанавливает координацию в сфере безопасности”, – сказал он.

В заявлении также отмечается, что недавние договоренности, достигнутые с Израилем на встречах в иорданской Акабе и египетский Шарм-эль-Шейх «утратили силу».

Сегодня утром девять человек погибли и более 80 палестинцев получили ранения в результате израильского авиаудара и рейда на город Дженин на Западном берегу. Состояние 10 из них оценивается как тяжелое.