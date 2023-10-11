11 Президент России Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мохаммад Аль Судани приняли участие в пленарном заседании Российской энергетической недели в Москве в октябре. Выступая на встрече, лидер РФ затронул израильско-палестинский конфликт.

“Палестинская проблема находится в сердце каждого мусульманина и воспринимается как несправедливость”, – сказал Путин.

p>

Он сказал, что когда был основан Израиль, сразу пошли разговоры о создании суверенной Палестины, но они так и не были реализованы.

Владимир Путин является одной из причин насилия в регионе. Одной из причин он назвал «политику размещения» Израиля. Он призвал обе стороны в Израиле “оставить женщин и детей в покое” и не дать мужчинам воевать “друг с другом”, что может принести, в том числе и в области энергетики”, – говорит Владимир Путин.