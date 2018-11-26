Память Николая Кондратенко почтили в станице Пластуновской

Экс-губернатора Кубани не стало пять лет назад. Вспомнить его на малую родину приехали родственники, коллеги и друзья.

Цветы к могиле политика возложил глава региона Вениамин Кондратьев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко. Кубанцы запомнили Николая Кондратенко как грамотного руководителя и патриота своего края.

«Можно по-разному относиться к его способам и методам, но он безгранично любил свою землю и искреннее верил в то, что делает для своего народа, края, страны. Вот в этом спорить нельзя. Это патриот с большой буквы. Он делал все, чтобы сохранить землю, сохранить кубанский народ. Чтобы он был сытым, чтобы он был счастливым. До последнего дыхания делал, невзирая на определенное и сильное сопротивление. Когда он был губернатором, были непростые годы для нашего края и для нашей страны. Но он смог сохранить и передать нам неразграбленную и богатую Кубань», — сказал Вениамин Кондратьев.

«Он сохранил село. А сохранив село, по большому счету, он сохранил Кубань. Мы в наследство от него получили не разграбленную, а живущую Кубань», — отметил Юрий Бурлачко.

Николай Кондратенко прошел путь от простого сельского работника до политика. В декабре 1996 года он триумфально победил на губернаторских выборах. За него проголосовало 82% избирателей. Именно он был первым удостоен медали «Герой труда Кубани».

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