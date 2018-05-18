ПАО  «ТНС энерго Кубань» открыл «Личный кабинет» для бизнес-клиентов

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея — ПАО «ТНС энерго Кубань» — в рамках программы повышения клиентоориентированности и развития дистанционных услуг открыл на официальном сайте «Личный кабинет» для клиентов-юридических лиц.

Теперь в режиме реального времени бизнес-клиенты энергосбытовой компании смогут передавать показания приборов учета, получать акты сверки и информацию о начислениях, платежах и задолженности, а также отслеживать формирование расчетов, что позволит значительно сократить временные затраты клиентов, сделав взаимодействие с гарантирующим поставщиком более удобным и комфортным.

Чтобы зарегистрироваться в «Личном кабинете», необходимо обратиться в территориальный Центр обслуживания и получить пароль и логин у специалистов.

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