Папа римский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой Ту-154

Папа римский Франциск 26 декабря выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета Ту-154 над Черным морем в Сочи.

Соболезнования российскому народу и тем, кто потерял близких в результате трагедии, понтифик выразил во время своего традиционного обращения на площади Святого Петра по случаю Дня святого Стефана.

Он напомнил, что в 2004 году артисты ансамбля имени А. В. Александрова выступили в Ватикане перед Иоанном Павлом II.

Папа Франциск также призвал помолиться за спасателей, которые участвуют в поиске обломков воздушного судна, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. На его борту находились артисты ансамбля имени А. В. Александрова, журналисты, а также доктор Лиза. Среди погибших в авиакатастрофе Ту-154 были уроженцы Кубани.

По уточненной информации, Ту-154 рухнул в море на седьмой минуте полета в 5 км от берега на глубинах от 50 до 100 м.

По факту крушения самолета возбудили уголовное дело. Минобороны опубликовало список пассажиров упавшего в Черное море Ту-154.

Все новости о падении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

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