Параатлет Ярослав Святославский посетил центр «Сириус» в Сочи

Он является единственным российским параспортсменом, переплывшим Волгу только при помощи рук.

Ярослав Святославский встретился с воспитанниками образовательного центра и рассказал им о своем спортивном пути, о том, как восстанавливался после тяжелой травмы и как потом стал двукратным чемпионом страны по велоспорту среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

«Своим жизненным примером, спортивными достижениями, мотивацией мне хотелось бы поделиться с ребятами и вдохновить их на дальнейшие результаты, чтобы они реализовали себя и сделали после этого еще какие-нибудь крупные амбициозные проекты», — рассказал спортсмен Ярослав Святославский.

Спортсмен участвовал в нескольких крупнейших триатлонных стартах России, в Сочи он несколько раз преодолел «железную» дистанцию длиной в 226 км, его лучший результат — менее 13 часов. Сейчас спортсмен в хорошей форме, хочет войти в сборную страны и представлять ее на паралимпиаде в Японии в 2020 году.

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