Паралимпиада-2018 в Пхенчхане установит рекорд по числу участников

Об этом заявил президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс.

«Эти игры будут рекордными, в них примут участие 567 спортсменов из 49 стран, в том числе из Грузии, Таджикистана и КНДР — они впервые будут участвовать в зимних Паралимпийских играх. Конечно, участие двух лыжников из КНДР чрезвычайно важно, это сильный посыл мира через спорт», — сообщил Парсонс на пресс-брифинге.

По его словам, на сегодняшний день на Паралимпийские игры продано 285 тыс. билетов.

«Мы достигли наших целей», — отметил Парсонс.

Предыдущий рекорд по количеству участников Паралимпиады принадлежит Сочи — 547 паралимпийцев из 45 стран, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Паралимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 18 марта.

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