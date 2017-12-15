Паралимпийский чемпион Алексей Мошкин приехал тренироваться в Сочи

Двукратный победитель зимних Игр в Лиллихаммере и Нагано готовится к серии авторских мастер-классов по горным лыжам на склонах курорта «Горки Город».

По его словам, это прекрасная возможность покататься, подышать воздухом, поправить форму. На курорте «Горки Город» паралимпийский чемпион впервые. Он проводит тренировки на склонах зоны «Цирк-2».

В дальнейших планах Алексея Мошкина — проведение мастер-классов везде, где есть горнолыжные курорты. По задумке лыжника, это будут мастер-классы в том числе и для тех, кому нужно справиться со сложными жизненными ситуациями. На своем примере победитель двух Олимпиад покажет, как не падать духом после трагедии, сообщает пресс-служба курорта «Горки Город».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент РФ Владимир Путин 5 декабря встретился с инвалидами и представителями профильных НКО.

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