Парк «Краснодар» отметил год с момента открытия

Техническое открытие парка прошло 28 сентября 2017 года.

«Этот год прошел очень насыщенно! Уже обкатаны все дорожки, протестированы все аттракционы, вовсю работает #амфитеатр, сделано миллион фото в шалфее, которые отправились во все уголки страны! На следующий год у меня тоже большие планы! Надеюсь, вы все продолжите оставаться их частью!» — сообщается в Instagram-аккаунте парка «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», техническое открытие нового парка прошло в сентябре 2017 года, его озеленение продолжается. Общая площадь парка составляет 22,7 га. Он включает 30 зон: летний амфитеатр, смотровую площадку, террасированный сад, фонтан-каток, детскую площадку, площадки для стритбола и скейт-парк. В парке установили около 2 тыс. светильников и высадили более 2 тыс. 300 деревьев.

Парк «Краснодар» стал лауреатом премии «Приметы городов — 2017». Сергея Галицкого номинировали на премию «Сделано в России» за создание парка.

Фоторепортаж с открытия парка у стадиона ФК «Краснодар» смотрите здесь.

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