Парки и скверы Кубани обработают спецсредствами против клещей

Роспотребнадзор в марте заявил о начале активности клещей в регионах. Медики зарегистрировали первый случай укуса в Краснодаре.

Сезон кровососущих насекомых в этом году начался раньше из-за теплой погоды.

«На территории Краснодарского края насчитывается около 22 видов эксодовых клещей, которые являются переносчиками таких заболеваний, как тулеремия, крымская лихорадка и клещевой баролиоз», — сообщила главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Елена Исаева.

Чтобы не допустить распространения насекомых, сотрудники ведомства обработают все парки и скверы Кубани специальными средствами. В прошлом году их распылили на территории более 67 тыс. кв. м, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае в 2016 году с жалобами на укусы клещей к медикам обратились 3 тыс. 383 человека.

Гид по насекомым, живущим на Кубани, укусы которых могут быть опасны, читайте здесь.

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