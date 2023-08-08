Парламент Индии рассмотрит вотум недоверия Моди

Народная ассамблея Индии (нижняя палата парламента) рассмотрит вотум недоверия премьер-министру Нарендре Моди. Об этом сообщает Hindustan Times.

Предложение выдвинул индийский оппозиционный блок.

Соответствующее заседание законодательного органа, как ожидается, начнется сегодня.

Манипур на северо-востоке страны. Затянувшееся насилие в штате грозит лидеру вотумом недоверия.

В результате беспорядков погибло более 180 человек, тысячи перемещенных лиц.

Оппозиционные партии обвиняют Моди в том, что он не обращает внимания на происходящее.