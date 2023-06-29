Парламент Казахстана лишил Назарбаева статуса главы Высшего совета школ, вузов и фондов его имени

<img src="/wp-content/uploads/2023/06/834b5b9eae4172586ae7b3364509bac5.jpg" title="Парламент Казахстана лишил Назарбаева статуса главы Верховного Совета школ, вузов и фондов его имени" alt ="Казахстанский "парламент Эстонии, лишивший Назарбаева статуса главы Высшего совета школ, вузов и фондов его имени" проиграл.

Соответствующие постановления приняты парламентом страны по Четверг «Внесение изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профессиональной квалификации, государственных наград, социального обеспечения и образования и

«Планируются изменения, определяющие полномочия Главы государства по учреждению высшего совета попечителей автономных организаций образования», — сказал он. — заключил Сенат.

Согласно закону, председателем высшего попечительского совета является президент Казахстана или лицо, назначенное президентом. Положение о Высшем попечительском совете утверждается председателем Высшего попечительского совета. В действующей редакции первым председателем высшего попечительского совета является первый президент Нурсултан Назарбаев.