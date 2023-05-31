Парламент Казахстана ратифицировал соглашение о техническом обеспечении войск ОДКБ

Депутаты Парламента РК «совместно оказывают материально-техническое и медицинское обеспечение войск (коллективных сил) Организации Договора о коллективной безопасности «Казинформ» сообщает, что принят закон «О ратификации Соглашения о безопасности» также регулирует вопросы взаимного сотрудничества государств в области организации материально-технического и медицинского обеспечения группировок войск при осуществлении совместной оперативной и учебно-боевой деятельности. Об этом сообщил министр обороны РК Султан Камалетдинов на пленарном заседании парламента, где был представлен законопроект, а также проводит согласованную военно-техническую политику, направленную на обеспечение материально-техническими средствами.

Материально-техническое и медицинское обеспечение применения групп войск организуется командованием этих групп и осуществляется каждая самостоятельно за счет средств одной стороны.

«При необходимости затруднительно для отправляющей стороны предоставить войска, на основании договоренностей между ними она осуществляется за счет получателя или может быть увеличена другая сторона. «Ратификация соглашения позволит поддерживать боеготовность Коллективных сил на высоком уровне, что обеспечит адекватное реагирование на угрозы и угрозы международной безопасности», — добавил замминистра.