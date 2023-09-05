Парламент Турции обсудит заявку Швеции на членство в НАТО

Вступление Швеции в НАТО Обращение к парламенту Турции для обсуждения и одобрения зависит от конкретных шагов, предпринятых официальным Стокгольмом для решения проблем Анкары. Об этом сообщил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш в эфире телеканала “А Хабер”, передает “Report”.

“Швеция предпринимает шаги, которые мы можем считать позитивными. Но достаточно этого или нет, решит наш МИД и наше правительство”, – сказал он.

По словам председателя парламента Турции, члены террористической организации для Анкары проводят акцию 150 человек. метров от здания, где ведут переговоры парламентарии двух стран, недопустимо.

“Мы знаем, что в Швеции существуют группы, связанные с террористическими организациями, которые вымогают деньги у наших граждан. Для нас это очень чувствительный вопрос. Мы требуем, чтобы подобные вооруженные формирования за рубежом ни при каких обстоятельствах не находились под защитой властей”, – сказал он.