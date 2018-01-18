Паромы на Керченской переправе начали ходить по фактической погоде

Работа паромной переправы может остановиться в любую минуту из-за сильного ветра, который начал дуть в акватории с вечера 17 января. Его порывы могут достигать 25 м/с.

Путешественников просят перенести поездку в Крым, чтобы не застрять в ожидании судов. По прогнозам синоптиков, непогода продержится в районе Керченской переправы до второй половины 18 января.

Шторм метеорологи обещают по всему Черноморскому побережью, ожидается ураганный ветер до 28 м/с. Экстренное предупреждение действует до вечера 19 января. Спасатели просят жителей и гостей Кубани быть осторожными. Деревья и рекламные щиты лучше обходить стороной.

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