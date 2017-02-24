Партию кубанских яблок доставят на МКС

На Международную космическую станцию 24 февраля прибудет первый после декабрьской аварии грузовик «Прогресс». Корабль привезет около 2,5 т различных грузов.

Среди груза топливо для дозаправки станции, вода и воздух для космонавтов, научное оборудование и комплектующие, одежда, медикаменты и средства личной гигиены. Также «Прогресс» привезет космонавтам продукты питания и дополнительные кулинарные заказы — 50 порций овсяной каши, напиток на основе северных лесных ягод, 16 пачек сырокопченых колбасок, яблочно-клюквенную приправу, 7 кг кубанских яблок, 4,5 кг апельсинов и 3,5 кг грейпфрутов.

«Расчетное время причаливания российского грузового космического корабля «Прогресс МС-05» к стыковочному отсеку модуля «Пирс» — в 11:34 мск. Сближение корабля со станцией и стыковку планируется проводить в автоматическом режиме», — отметили в Роскосмосе.

«Прогресс» стартовал с космодрома Байконур 22 февраля. Это был первый запуск грузового корабля серии «Прогресс МС» после аварии, произошедшей 1 декабря 2016 года, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», космический грузовик «Прогресс МС-04» 1 декабря после запуска к МКС разрушился в воздухе.

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