Всероссийские соревнования по парусному спорту на курорте будут проводиться в 35-й раз.

В регате примут участие около 160 спортсменов в возрасте от 9 до 21 года из разных регионов России, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФГБУ «Юг Спорт».

Соревнования будут проводить в международных классах яхт на двух дистанциях. Первая группа — это классы яхт «Оптимист», «Зум-8», «Кадет». На вторую дистанцию выйдут яхты «420», «Лазер-радиал», «Лазер 4,7».

Турнир откроется 6 января. Церемонию закрытия соревнования проведут 11 января.

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