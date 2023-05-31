Пашинян: Из-за войны на Украине пространство для маневра Армении сужается

В контексте событий на Украине пространство для маневра для Армении сужается. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян, выступая на ежегодном “Армянском форуме демократии” в Ереване, отвечая на вопрос о внешних угрозах к демократии в Армении.

Армянские СМИ цитируют слова главы правительства о том, что когда в Украине началась война, Армения пыталась занять взвешенную позицию, в том числе и во время различных голосований на международных площадках. Эту позицию приветствовали все партнеры.

“Однако очевидно, что пространство для маневра для Армении и других со временем сужается. Это очень серьезный вызов и проблема для всех, особенно для Армении, учитывая ее слабость”, – добавил премьер.