Пашинян: Мир в регионе является фактором, обеспечивающим независимость Армении

Мир в регионе является фактором, обеспечивающим безопасность Армении, в том числе ее независимость и суверенитет.

Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в прямом эфире обращения к нации.

«Этот путь непрост, он проходит через внешние и внутренние потрясения. Но мы должны пройти этот путь ради независимости, государственности и будущего”, – сказал он.

Говоря о важности мирного развития региона, премьер-министр сослался на принятую Алматинскую декларацию. в декабре 1991г. заявил, что на основании этого документа Ереван признает территориальную целостность Азербайджана.

Н.Пашинян добавил, что призыв отказаться от Алматинской декларации фактически означает призыв отказаться от независимости и территориальной целостности. Армении.